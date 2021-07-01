В России появился новый препарат для обнаружения рака груди и простаты

Томск, 1 июля. Препарат, который позволяет обнаружить сразу два вида рака, создали исследователи из Томского политехнического университета.

Препарат разработан на базе радиоактивного изотопа технеций 99-м. Его компоненты чувствительны к злокачественным опухолям молочной железы и простаты.

Препарат помогает обнаружить не только клетки рака, но и метастазы. Кроме того, специалисты надеются, что в ближайшее время удастся разработать лекарства против рака, которые будут более эффективными и щадящими.

Уникальный препарат, который обнаруживает опухоли в костях и уничтожает их, ранее разработали исследователи из США. В процессе создания использовалось лекарство против остеопороза.