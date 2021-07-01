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Певица MaкSим перед госпитализацией контактировала с носителем COVID-19
Общество
Певица MaкSим перед госпитализацией контактировала с носителем COVID-19
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 июля. Популярная российская исполнительница Марина Максимова, известная как MaкSим, накануне своей госпитализации общалась с человеком, которому диагностировали коронавирус.

Пару недель назад артистка рассказала поклонникам о своем состоянии. Первое время она пыталась лечиться самостоятельно, однако температура не проходила несколько дней. После госпитализации состояние звезды стало заметно ухудшаться, и врачи приняли решение о введении ее в состояние искусственной комы.

Согласно данным Telegram-канала Life Shot, Максимова могла подхватить болезнь от своего охранника. Вскоре после контакта с заболевшим она стала чувствовать себя плохо, а состояние начало заметно ухудшаться. В СМИ предполагают, что госпитализация звезды связана как раз с ее сотрудником.

У артистки порядка 80% поражения легких, сообщает «Культуромания». Врачи не отмечают никаких улучшений, однако им удалось остановить прогрессивное развитие заболевания. Родные и близкие надеются на лучшее, но пока прогнозы дают очень осторожно.

Источник в комментарии ФАН сообщил, что по состоянию на 30 июня состояние кумира молодежи оценивается как тяжелое, но стабильное. Пока не наблюдается никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону.

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