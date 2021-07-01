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Происшествия
Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
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Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
Происшествия
Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
58.rosguard.gov.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области

Вольск, 1 июля. Сотрудники Росгвардии спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона на третьем этаже. Плач ребенка привлек внимание прохожих, сделавших звонок в диспетчерскую.

Девочка могла выпасть сквозь редкие прутья ограждения. Один из прибывших росгвардейцев встал под балконом и стал успокаивать ребенка, другой попытался проникнуть в квартиру. На его громкий стук отреагировал пожилой мужчина, открывший дверь. Как оказалось, бабушка девочки заснула, а ее сожитель не услышал крики ребенка из-за слабого слуха.  

«Ничего удивительно здесь нет. Полиции и Росгвардии зачастую приходится работать с детьми: находить пропавших ребят, снимать с балконов и выручать из других неприятных ситуаций. Это наша профессия», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник Росгвардии Антон Т.

Троллейбусное движение между Саратовом и Энгельсом начнется 2 июля. На маршрут выйдет 21 машина.

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ребенок спасение росгвардейцы
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