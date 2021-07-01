Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона

Вольск, 1 июля. Сотрудники Росгвардии спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона на третьем этаже. Плач ребенка привлек внимание прохожих, сделавших звонок в диспетчерскую.



Девочка могла выпасть сквозь редкие прутья ограждения. Один из прибывших росгвардейцев встал под балконом и стал успокаивать ребенка, другой попытался проникнуть в квартиру. На его громкий стук отреагировал пожилой мужчина, открывший дверь. Как оказалось, бабушка девочки заснула, а ее сожитель не услышал крики ребенка из-за слабого слуха.

«Ничего удивительно здесь нет. Полиции и Росгвардии зачастую приходится работать с детьми: находить пропавших ребят, снимать с балконов и выручать из других неприятных ситуаций. Это наша профессия», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник Росгвардии Антон Т.

Троллейбусное движение между Саратовом и Энгельсом начнется 2 июля. На маршрут выйдет 21 машина.