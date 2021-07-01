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США тайно запустили спутник с борта МКС

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:56
Технологии
США тайно запустили спутник с борта МКС
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 1 июля. Американские астронавты тайно запустили с Международной космической станции спутник, пишут СМИ.

С какой целью был произведен запуск искусственного аппарата, остается неизвестным, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС Соединенных Штатов, опубликованные на специальном сайте. Спутник получил название BD-28. Когда и как это было произведено, официально не афишировалось.

Подобные спутники чаще всего запускаются со спецплатформ, которые выносятся за борт МКС на манипуляторах. Западный эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил, что BD-28 принадлежит частной компании из США, которая не стремится раскрывать свою деятельность.

Российские космонавты ранее объяснили, с какой целью на борту станции размещен «самовар». Так на сленге специалистов называется блок раздачи питьевой воды на МКС, который необходимо периодически менять.

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