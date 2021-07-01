США тайно запустили спутник с борта МКС

Москва, 1 июля. Американские астронавты тайно запустили с Международной космической станции спутник, пишут СМИ.

С какой целью был произведен запуск искусственного аппарата, остается неизвестным, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС Соединенных Штатов, опубликованные на специальном сайте. Спутник получил название BD-28. Когда и как это было произведено, официально не афишировалось.

Подобные спутники чаще всего запускаются со спецплатформ, которые выносятся за борт МКС на манипуляторах. Западный эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил, что BD-28 принадлежит частной компании из США, которая не стремится раскрывать свою деятельность.

Российские космонавты ранее объяснили, с какой целью на борту станции размещен «самовар». Так на сленге специалистов называется блок раздачи питьевой воды на МКС, который необходимо периодически менять.