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Привитые от коронавируса туристы вновь могут посетить остров Пхукет

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:49
Общество
Привитые от коронавируса туристы вновь могут посетить остров Пхукет
pixabay.com

Бангкок, 1 июля. Власти Таиланда официально открыли остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов.

Однако разрешение на въезд пока не распространяется на граждан России. Дело в том, что на данный момент ни одна из российских вакцин еще не одобрена таиландским регулятором.

На Пхукет прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча. Он осмотрел наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовал первых путешественников.

Российским туристам ранее рассказали, в какие открывающиеся страны проще всего въехать. Самыми доступными сейчас считаются Турция, Болгария и Кипр.

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туризм пхукет тайланд
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