Привитые от коронавируса туристы вновь могут посетить остров Пхукет

Бангкок, 1 июля. Власти Таиланда официально открыли остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов.

Однако разрешение на въезд пока не распространяется на граждан России. Дело в том, что на данный момент ни одна из российских вакцин еще не одобрена таиландским регулятором.

На Пхукет прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча. Он осмотрел наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовал первых путешественников.

Российским туристам ранее рассказали, в какие открывающиеся страны проще всего въехать. Самыми доступными сейчас считаются Турция, Болгария и Кипр.