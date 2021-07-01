Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ повлекло повышение ставок по ипотеке

Москва, 1 июля. Российские банки второй месяц подряд повышают ставки по ипотеке на фоне ужесточения Центробанком кредитно-денежной политики.

Повышение ключевой ставки ЦБ в июне стало для 30 банков стимулом увеличить проценты по жилищным кредитам. Наибольший подъем был зафиксирован в программах по перекредитованию ипотечных заемщиков. В этом секторе учреждения либо повышали ставки, следуя рыночному тренду, либо восстанавливали их для увеличения объема портфеля, после предыдущего снижения.

Лидерами повышения ставок, в пределах 0,5 п. п., стали «Дом.РФ», «Райффайзенбанк» и «СМП банк». ВТБ поднял проценты по всем кредитам на 0,4 п. п. Также повышением ставок отметились банк «Зенит» и «Абсолют-банк», пишет «Коммерсант».

Ужесточение политики ЦБ наблюдается и в сфере оформления кредитов. Регулятор изменил требования к получению займов.

Руководитель ипотечного брокерского агентства IpotekaPRO Ольга Конзелевская ранее рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», как заемщик может сэкономить на ипотеке. Например, если запрашивать жилищный кредит в банке, где человек является зарплатным клиентом, ест шанс получить скидку 0,25–0,5% с процентной ставки.