Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 10:18
10:14
Политика
Путин направил поздравления Си Цзиньпину по случаю юбилея Коммунистической партии КНР
10:12
Политика
Поклонская призвала Киев услышать высказывания Путина о народе Украины
10:11
Экономика
«Аэрофлот» продлил рекламный контракт с ПФК ЦСКА
10:07
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Англии
10:05
Общество
Минздрав России сообщил о начале повторной вакцинации населения от коронавируса
10:03
Общество
Вышел первый трейлер сиквела «Не дыши»
10:01
Происшествия
Опасных преступников спецконвоем экстрадировали из России в Узбекистан
10:01
Происшествия
ФСБ задержала главаря запрещенной в России террористической группировки
10:00
Спорт
Расклады на четвертьфиналы Евро-2020: ждать ли нам новых сенсаций?
09:58
Происшествия
Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
Все новости

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ повлекло повышение ставок по ипотеке

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:32
Экономика
Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ повлекло повышение ставок по ипотеке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Российские банки второй месяц подряд повышают ставки по ипотеке на фоне ужесточения Центробанком кредитно-денежной политики.

Повышение ключевой ставки ЦБ в июне стало для 30 банков стимулом увеличить проценты по жилищным кредитам. Наибольший подъем был зафиксирован в программах по перекредитованию ипотечных заемщиков. В этом секторе учреждения либо повышали ставки, следуя рыночному тренду, либо восстанавливали их для увеличения объема портфеля, после предыдущего снижения.

Лидерами повышения ставок, в пределах 0,5 п. п., стали «Дом.РФ», «Райффайзенбанк» и «СМП банк». ВТБ поднял проценты по всем кредитам на 0,4 п. п. Также повышением ставок отметились банк «Зенит» и «Абсолют-банк», пишет «Коммерсант».

Ужесточение политики ЦБ наблюдается и в сфере оформления кредитов. Регулятор изменил требования к получению займов.

Руководитель ипотечного брокерского агентства IpotekaPRO Ольга Конзелевская ранее рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», как заемщик может сэкономить на ипотеке. Например, если запрашивать жилищный кредит в банке, где человек является зарплатным клиентом, ест шанс получить скидку 0,25–0,5% с процентной ставки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ повлекло повышение ставок по ипотеке
ипотека банки денежно-кредитная политика ставки по ипотеке
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru