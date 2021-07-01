Пятилетняя девочка погибла при катании на самодельных качелях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 июля. Ребенок погиб в Гатчинском районе во время катания на качелях. Девочка запуталась в веревке и получила смертельные травмы.

По предварительной информации, девочка гуляла во дворе частного дома, когда случилась трагедия. Родители пытались реанимировать ребенка до приезда скорой помощи, но у них не получилось. Медики констатировали смерть дошкольницы.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего. Прокуратура Гатчины даст оценку исполнения родительских обязанностей и работе органов системы профилактики. Расследование дела находится на контроле ведомства.

Восьмилетний мальчик погиб от удара током под Оренбургом, сообщал сайт 360tv.ru. Трагедия произошла из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.