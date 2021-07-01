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Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор проверить TikTok

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:40
Общество
Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор проверить TikTok
Global Look Press  /  SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Москва, 1 июля. Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор (РКН) с просьбой проверить популярную социальную сеть TikTok из-за плохой модерации размещаемого там контента.

Организация потребовала принять меры вплоть до замедления трафика соцсети на всей территории России. Об этом сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В организации отметили, что модерация запрещенного контента в TikTok практически отсутствует. В первую очередь речь идет о материалах, содержащих информацию о суициде, пропаганде наркотиков и оскорблении чувств верующих.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор заблокировал около 150 веб-страниц, на которых продавались сертификаты о вакцинации от коронавируса. Веб-ресурсы блокировались или удалялись на основании судебных решений.

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