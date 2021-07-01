НАТО отказалась уходить из Черного моря после провокации британского эсминца Defender

Брюссель, 1 июля. Североатлантический альянс сохранит представительство в Черноморском регионе даже после инцидента с британским эсминцем Defender около берегов Крыма.

НАТО планирует сохранить свое представительство в Черном море, чтобы поддержать там своих союзников, заявил спецпредставитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе», — добавил он.

По словам Аппатурая, НАТО более тесно сотрудничает с Украиной и Грузией по вопросам политических консультаций и обмена данными.

Ранее сообщалось, что американцы назвали инцидент с британским кораблем в Черном море «бряцаньем оружия». По их мнению, в следующий раз подобные провокации могут закончиться весьма плачевно.