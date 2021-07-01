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Казьмина заявила, что Аршавин просил Барановскую сделать аборт
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Шоу-бизнес
Казьмина заявила, что Аршавин просил Барановскую сделать аборт
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 1 июля. Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин просил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую сделать аборт. Этими откровениями поделилась экс-жена спортсмена Алиса Казьмина.

Она не считает себя разлучницей и не испытывает никакого чувства вины. Казьмина ушла от обеспеченного мужа с двумя детьми к Аршавину, который находился в отношениях с Барановской и ждал третьего ребенка от нее. По ее словам, форвард все равно бы ушел от телеведущей, и она тут ни при чем.

«Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел. Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал ей, что ребенок будет на ее ответственности. Он не хотел этого малыша. Андрей просил Юлю предотвратить беременность, пока это было возможно», — сказала Казьмина в эфире программы «Судьба человека».

Брак Аршавина и Казьминой был недолгим. Завершились их отношения со скандалом, хотя, как уверяет журналистка, экс-футболист говорил матери, что она — единственная женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь.

Расставание с Аршавиным тяжело далось Казьминой и сильно ударило по ее здоровью. Женщина страдает от аутоиммунного заболевания и лишилась части носа. Но она не сдается и собирается «вернуть свое лицо».

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аршавин казьмина барановская
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