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Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля
Экономика
Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля
Федеральное агентство новостей  / 

С 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, выплаты на школьников. Нас ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ, льготная ипотека под 7% и обязательное использование карты «Мир» для пенсий и пособий.

Что приобретут россияне и что могут потерять, обсудят в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в четверг, 1 июля, в 16:00.

Спикерами выступят:

  • Ярослав Нилов, председатель комитета по социальной политике Госдумы;
  • Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;
  • Олег Шеин, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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