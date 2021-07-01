Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля

С 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, выплаты на школьников. Нас ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ, льготная ипотека под 7% и обязательное использование карты «Мир» для пенсий и пособий.
Что приобретут россияне и что могут потерять, обсудят в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в четверг, 1 июля, в 16:00.
Спикерами выступят:
- Ярослав Нилов, председатель комитета по социальной политике Госдумы;
- Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;
- Олег Шеин, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.
Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
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