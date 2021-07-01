Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля

С 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, выплаты на школьников. Нас ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ, льготная ипотека под 7% и обязательное использование карты «Мир» для пенсий и пособий.

Что приобретут россияне и что могут потерять, обсудят в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в четверг, 1 июля, в 16:00.

Спикерами выступят:

Ярослав Нилов , председатель комитета по социальной политике Госдумы;

, председатель комитета по социальной политике Госдумы; Валерий Рязанский , первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;

, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике; Олег Шеин, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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