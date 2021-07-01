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Заставлявших женщину признаться в убийстве полицейских отправили в колонию

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:46
Происшествия
Заставлявших женщину признаться в убийстве полицейских отправили в колонию
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Иркутск, 1 июля. Трех сотрудников полиции, которые избивали женщину, заставляя ее признаться в убийстве знакомого, отправили в колонию, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2016 году сотрудники МО МВД России «Усольский» Александр Корбут, Станислав Гольченко и Денис Самойлов вступили в сговор. Они доставили местную жительницу на допрос по делу об убийстве ее знакомого и применили физическую силу, чтобы добиться от нее признательных показаний.

Кроме того, они оказывали на женщину психологическое воздействие и угрожали применением насилия. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Самойлов получил четыре года лишения свободы, а Корбут и Гольченко — по три года и шесть месяцев.

Несколько дней назад в Оренбургской области осудили двух участковых, которые заставляли граждан «признаваться» в совершении преступлений с помощью электрошокера, сообщало РИА56.

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полицейские женщина иркутская область признание в убийстве
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