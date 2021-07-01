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Черноморский флот России развернул учения с высадкой десанта

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:12
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Армия
Черноморский флот России развернул учения с высадкой десанта
wikipedia.org

Севастополь, 1 июля. Черноморский флот России провел военные маневры при участии экипажей больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов».

По имеющимся данным, моряки отработали артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в рамках прикрытия условной высадки десанта. Роль морской цели выполнял корабельный щит-мишень. В качестве условного воздушного противника был задействован самолет Бе-12. Кроме того, экипажи десантных кораблей «Орск» и «Саратов» выполнили упражнения по уничтожению макетов морских мин.

Ранее крупные маневры в акватории Черного моря развернул Североатлантический альянс. В учениях Sea Breeze задействованы 32 корабля, 24 самолета и более пяти тысяч военнослужащих из 32 государств, включая США и Великобританию. В наземной фазе учений принимают участие 900 военнослужащих. Россия уже взяла действия сил НАТО под наблюдение.

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