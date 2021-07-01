Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 10:17
10:14
Политика
Путин направил поздравления Си Цзиньпину по случаю юбилея Коммунистической партии КНР
10:12
Политика
Поклонская призвала Киев услышать высказывания Путина о народе Украины
10:11
Экономика
«Аэрофлот» продлил рекламный контракт с ПФК ЦСКА
10:07
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Англии
10:05
Общество
Минздрав России сообщил о начале повторной вакцинации населения от коронавируса
10:03
Общество
Вышел первый трейлер сиквела «Не дыши»
10:01
Происшествия
Опасных преступников спецконвоем экстрадировали из России в Узбекистан
10:01
Происшествия
ФСБ задержала главаря запрещенной в России террористической группировки
10:00
Спорт
Расклады на четвертьфиналы Евро-2020: ждать ли нам новых сенсаций?
09:58
Происшествия
Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
Все новости

Курс рубля символически укрепился на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:19
Экономика
Курс рубля символически укрепился на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Биржевой курс российской валюты на открытии торгов Московской биржи вырос относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Так, по состоянию на 7:09 по московскому времени доллар с расчетами «завтра» потерял три копейки и составил 73,1 рубля за денежную единицу. Курс евро снизился на 11 копеек — до 86,64 рубля.

С 1992 года курс американской валюты к российской вырос в 584 раза. Тогда Банк России представил письмо «Об официальном обменном курсе рубля» и отклонился от существовавшей множественности курсов. После этого доллар впервые достиг показателей биржевого фиксинга и вырос с 56 копеек до 125 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Курс рубля символически укрепился на старте торгов Мосбиржи
доллар рубль евро торги мосбиржа биржевые курсы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru