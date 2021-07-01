Курс рубля символически укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 1 июля. Биржевой курс российской валюты на открытии торгов Московской биржи вырос относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Так, по состоянию на 7:09 по московскому времени доллар с расчетами «завтра» потерял три копейки и составил 73,1 рубля за денежную единицу. Курс евро снизился на 11 копеек — до 86,64 рубля.

С 1992 года курс американской валюты к российской вырос в 584 раза. Тогда Банк России представил письмо «Об официальном обменном курсе рубля» и отклонился от существовавшей множественности курсов. После этого доллар впервые достиг показателей биржевого фиксинга и вырос с 56 копеек до 125 рублей.