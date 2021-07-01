Трамп определился насчет участия в выборах президента США

Вашингтон, 1 июля. Бывший президент США Дональд Трамп уже определился с вопросом участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил сам политик.

Экс-глава США выступил в эфире американского телеканала. Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о президентских выборах 2024 года. Представитель СМИ спросил, принял ли он решение. Республиканец заявил «да» без каких-либо дополнительных подробностей.

В апреле бывший президент выразил уверенность в том, что на выборах победит кандидат от Республиканской партии США. Трамп может снова претендовать на президентское кресло. Об этом он заявил в марте.

Дональд Трамп предсказал США судьбу «банановой республики» при нынешней выборной системе. Политик опасается, что американцы «упустят» свою страну.