Донбасс, 1 июля. Украинская армия утром в среду обстреляла окрестности Горловки из тяжелых минометов. Киевские силовики подрываются при оборудовании ударных БПЛА. Бойцы одной из бригад ВСУ переоделись в форму НМ ЛНР для дискредитации луганчан. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования не совершали обстрелов в направлении республик Донбасса. Но уже с утра среды на Горловском направлении обороны Донецкой Народной Республики совершен обстрел с позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по поселку Озеряновке. Как следует из сообщения Народной милиции ДНР, выпущено не менее 10 мин калибра 120 и 82 мм. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Луганской Народной Республике сообщают о нарушении противником договоренностей о размещении вооружения. Вблизи жилых районов поселка Новозвановки на подконтрольной ВСУ территории Луганской области размещены две зенитные установки и две боевые бронированные машины, передает Народная милиция ЛНР.

В свою очередь в ОБСЕ сообщают о постоянном препятствовании ВСУ осуществлению мониторинга международными наблюдателями. В районе населенных пунктов Степановки, Лебединского, Луганского и Водяного Донецкой области беспилотники миссии подвергались воздействию помех со стороны подразделений радиоэлектронной борьбы украинских силовиков.

Армия Киева несет потери

Военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ получил серьезные увечья в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Инцидент произошел во время оборудования беспилотника для сброса боеприпасов на позиции защитников республики. Командир батальона по приказу комбрига прибыл в район инцидента с целью фальсификации данных о причинах взрыва. Инцидент будет представлен как результат обстрела со стороны ДНР.

Еще один подрыв военнослужащего произошел на позициях 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Гранитного Донецкой области. Взрыв неустановленного боеприпаса случился во время проведения инженерных работ. На этот раз украинский солдат получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщают в Народной милиции ДНР.

Киевские силовики переоделись в форму НМ ЛНР для съемок фейков

Штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» готовится к приему представителей средств массовой информации из Канады, Франции и других западных государств, сообщают в луганском управлении Народной милиции. С этой целью в зону ответственности подразделений северной группировки войск направлены офицеры 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций украинской армии. Группа ЦИПсО займется организацией постановок для репортажей СМИ, дискредитирующих защитников ЛНР.

С этой же целью украинские пропагандисты задействовали часть личного состава недавно прибывшей в зону конфликта 57-й бригады ВСУ. Военнослужащие данного подразделения переодеваются в форму Народной милиции ЛНР и имитируют проведение инженерных работ на позициях. Таким образом, убеждены в оборонном ведомстве республики, противник создает фактаж для последующего обвинения луганчан в нарушениях комплекса мер по контролю за перемирием.