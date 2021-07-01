Зачем волонтеры работают бесплатно там, где опасно, страшно и противно

На прямой линии с Владимиром Путиным много говорилось про волонтерское движение в России. Добровольцы внесли огромный вклад в борьбу с пандемией, помощь волонтеров медицинскому персоналу трудно переоценить. В рамках эфира мы расскажем, как добровольцы работают сегодня, кто помогает врачам и пожилым людям и как влиться в ряды добровольцев.

Каковы мотивы российских волонтеров, на что готовы они пойти и ради чего рискуют здоровьем или даже жизнями?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

Антон Соловьев , координатор штаба волонтеров ОНФ в Санкт-Петербурге;

, координатор штаба волонтеров ОНФ в Санкт-Петербурге; Анна Золотарева, волонтер.

Пресс-конференция состоится в четверг, 1 июля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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