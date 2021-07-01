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WP рассказала о строительстве более 100 шахт для баллистических ракет
Армия
WP рассказала о строительстве более 100 шахт для баллистических ракет
function.mil.ru  /  Официальный сайт Минобороны России

Вашингтон, 1 июля. Китай планирует построить более 100 шахт для запуска баллистических ракет. Об этом сообщили журналисты американской газеты The Washington Post.

Журналисты WP получили эту информацию от Центра изучения проблем нераспространения при Миддлберийском институте. Специалисты этого учреждения пришли к такому выводу, изучив фотографии космических спутников.

Судя по всему, военное строительство сосредоточено в провинции Ганьсу, в пустынных районах страны. Помимо элементов, обычно ассоциируемых с шахтами для ядерного арсенала КНР, исследователи также зафиксировали здание, напоминающее пункт управления.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство должно сделать из армии Китая одну из самых мощных военных сил в мире. Сегодня в стране празднуется столетие компартии.

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