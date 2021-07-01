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Ветераны локальных конфликтов расскажут о патриотизме и задачах современной армии

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:19
Общество
Ветераны локальных конфликтов расскажут о патриотизме и задачах современной армии
Пресс-служба Министерства обороны РФ  / 

1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года этот день также носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Ветераны боевых действий в Чечне, Донбассе, Приднестровье и Афганистане в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут, как защищали мирных жителей в зоне локальных конфликтов, как сами купировали эти конфликты, подискутируют о современной молодежи и расскажут о российской армии.

Мероприятие организовано информационным агентством «Народные новости» при поддержке Медиагруппы «Патриот». В студии пресс-центра ответят на вопросы журналистов:

  • Алексей Шмилик, участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга;
  • Виталий Буленко, участник событий в Приднестровье;
  • Александр Селезнев, ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу;
  • Александр Филиппов, доброволец, воевавший в Донбассе;
  • Герман Владимиров, глава «Ленинградского добровольца»;
  • Андрей Болгов, офицер запаса.

Пресс-конференция состоится в четверг, 1 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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