Ветераны локальных конфликтов расскажут о патриотизме и задачах современной армии

1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года этот день также носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Ветераны боевых действий в Чечне, Донбассе, Приднестровье и Афганистане в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут, как защищали мирных жителей в зоне локальных конфликтов, как сами купировали эти конфликты, подискутируют о современной молодежи и расскажут о российской армии.
Мероприятие организовано информационным агентством «Народные новости» при поддержке Медиагруппы «Патриот». В студии пресс-центра ответят на вопросы журналистов:
- Алексей Шмилик, участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга;
- Виталий Буленко, участник событий в Приднестровье;
- Александр Селезнев, ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу;
- Александр Филиппов, доброволец, воевавший в Донбассе;
- Герман Владимиров, глава «Ленинградского добровольца»;
- Андрей Болгов, офицер запаса.
Пресс-конференция состоится в четверг, 1 июля, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
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