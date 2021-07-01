Ветераны локальных конфликтов расскажут о патриотизме и задачах современной армии

1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года этот день также носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Ветераны боевых действий в Чечне, Донбассе, Приднестровье и Афганистане в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут, как защищали мирных жителей в зоне локальных конфликтов, как сами купировали эти конфликты, подискутируют о современной молодежи и расскажут о российской армии.

Мероприятие организовано информационным агентством «Народные новости» при поддержке Медиагруппы «Патриот». В студии пресс-центра ответят на вопросы журналистов:

Алексей Шмилик , участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга;

, участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга; Виталий Буленко , участник событий в Приднестровье;

, участник событий в Приднестровье; Александр Селезнев , ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу;

, ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу; Александр Филиппов , доброволец, воевавший в Донбассе;

, доброволец, воевавший в Донбассе; Герман Владимиров , глава «Ленинградского добровольца»;

, глава «Ленинградского добровольца»; Андрей Болгов, офицер запаса.

Пресс-конференция состоится в четверг, 1 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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