Власти Южно-Сахалинска установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Южно-Сахалинск, 1 июля. Южно-Сахалинск с 1 июля перешел на раздельный сбор мусора. Во всех дворах областной столицы разместили три типа контейнеров.

На достигнутом региональные власти не намерены останавливаться. В ближайшее время планируется разместить емкости в остальных жилых районах Сахалинской области.

Пластик и металл будут направлять на материковую часть региона. Там он будет проходить переработку в небольших объемах.

Однако культура сбора раздельного мусора в России еще не так отлажена. По мнению правительства, необходимо сначала научить жителей правильно сортировать отходы, чтобы от инициативы была реальная польза.

Власти Челябинской области озаботились экологической обстановкой в городе и области. В связи с этим было дано распоряжение о старте масштабного проекта по ликвидации ущерба от мусорных отходов.