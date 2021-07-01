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Склад нелегальных фейерверков взорвался в Лос-Анджелесе
Происшествия
Склад нелегальных фейерверков взорвался в Лос-Анджелесе
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Лос-Анджелес, 1 июля. Девять человек пострадали в результате взрыва склада нелегальных фейерверков. В результате огнем были повреждены и рядом стоящие автомобили.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Полицейские обнаружили склад несанкционированных фейерверков у 24-летнего местного жителя. Сотрудники правоохранительных органов попытались безопасно ликвидировать контрафакт, взорвав его в бронированном контейнере.

Однако сила взрыва разрушила не только склад, но и нанесла травмы людям и ущерб припаркованным машинам, передает NBC. На данный момент причины происшествия уточняются.

Недавно мощный взрыв раздался на юге британской столицы возле одной из станций метро. Рядом стоящие люди при этом не пострадали.

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