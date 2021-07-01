Страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за разного отношения к России

Мадрид, 1 июля. Франция и Германия выступают за возобновление диалога с Россией. Эта позиция не находит поддержки среди некоторых других стран Евросоюза, пишет испанская газета «Эль-Паис».

Географически близкие к РФ члены ЕС высказали «явное беспокойство и недоверие» в связи с франко-германской инициативой. Группу недовольных стран возглавили Польша и государства Прибалтики.

«Францию и Германию больше не устраивают ограниченные двусторонние отношения с Москвой; они также хотят оживить диалог между ЕС и Россией, чтобы вернуться к ситуации, максимально похожей на ту, которая существовала до крымского кризиса», — говорится в материале.

Российский вопрос серьезно начали обсуждать в ЕС после саммита в Женеве. Для реализации плана Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, «пересмотра существующих форматов диалога с Москвой, в том числе на уровне лидеров», требовалось одобрение всех 27 членов Евросоюза. Из-за сопротивления ряда стран из коммюнике убрали фразу «на уровне лидеров».

Министерство обороны ФРГ ранее поддержало переговоры России и НАТО на тему контроля над вооружением, который необходим для поддержания стратегической стабильности в мире. В Германии считают важным ведение подобного диалога.