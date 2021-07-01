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Шесть человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи

  /   Обновлено: 01 июля 2021 08:12
Происшествия
Шесть человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Сочи, 1 июля. Рейсовый автобус и автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулись на дублере Курортного проспекта в Сочи. Авария произошла в минувшую среду.

Травмы получили три пассажира автобуса и три человека из легковушки. Водителя ВАЗ пришлось доставать из машины с помощью спецоборудования, водитель автобуса не пострадал, уточнили в пресс-центре управления дорог «Черноморье».

В краснодарском управлении МВД России сообщили о пяти пострадавших, включая 11-летнего ребенка. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров.

Авария произошла в 22:15 среды. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ допустил выезд на встречную полосу, в результате чего спровоцировал столкновение с рейсовым автобусом №83 «мкр. Мамайка — мкр. Бытха».

В Волгоградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 иностранных рабочих из Узбекистана. В день аварии все они направлялись на полевые работы.

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