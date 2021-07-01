Саратов, 1 июля. Троллейбусное движение между Саратовом и Энгельсом начнется 2 июля, о чем сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Между двумя городами будет ходить 21 троллейбус, новый маршрут получил 109-й номер.



Ранее по мосту Саратов — Энгельс уже действовало троллейбусное движение, но от него отказались в середине двухтысячных годов. После неоднократных просьб местных жителей маршрут решили восстановить.

«Думаю, многие жители Саратова и Энгельса обрадовались такой новости. Если честно, не ожидал, что после запуска тестового троллейбуса так быстро будет готов полноценный маршрут. 21 машины вполне хватит, чтобы закрыть основные нужды пассажирского потока», — рассказал корреспонденту ФАН водитель троллейбуса Олег И.

Саратовская область получит миллиард рублей на ремонт автомобильных дорог. Большую часть денег получит Саратов.