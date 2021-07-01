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Синоптики предрекли засуху в Центральной России и Москве
Общество
Синоптики предрекли засуху в Центральной России и Москве
pixabay.com

Москва, 1 июля. Июльская погода обернется для жителей Центральной России и москвичей засухой, которая бывает раз в десять лет. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Ведущий сотрудник организации Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что за июль выпадет около 30% месячной нормы осадков. Похожие ситуации были зафиксированы лишь в конце прошлого века.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — отметил синоптик.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в июле. По словам специалиста, ситуация будет переменчивая, однако в первую неделю второго месяца лета изнуряющей жары ожидать не стоит.

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