Синоптики предрекли засуху в Центральной России и Москве

Москва, 1 июля. Июльская погода обернется для жителей Центральной России и москвичей засухой, которая бывает раз в десять лет. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Ведущий сотрудник организации Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что за июль выпадет около 30% месячной нормы осадков. Похожие ситуации были зафиксированы лишь в конце прошлого века.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — отметил синоптик.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в июле. По словам специалиста, ситуация будет переменчивая, однако в первую неделю второго месяца лета изнуряющей жары ожидать не стоит.