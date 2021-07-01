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Политика
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Саратовские росгвардейцы спасли трехлетнюю девочку от падения с балкона
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Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфелда. События дня
Видео
Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфелда. События дня
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr Channel 4 News

 

Минобороны ФРГ выступило за диалог России и НАТО

Диалог между Россией и НАТО по контролю над вооружением необходим для поддержания стратегической стабильности в мире. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Германия готова вернуться к такому взаимодействию, учитывая напряженную обстановку между Москвой и Североатлантическим альянсом. Министр также напомнила о важности сотрудничества в сфере вооружений. Реальность такого формата, по словам Крамп-Карренбауэр, доказал саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее в НАТО заявили, что не собираются уходить из Черного моря из-за ситуации с британским эсминцем Defender. Милитаристский блок намерен продолжать укреплять сотрудничество со своими партнерами в Черноморском регионе.

Глава Пентагона соболезнует в связи с кончиной Рамсфелда

Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфельда. События дня
wikipedia.org  / Tech. Sgt. Andy Dunaway

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны США Дональда Рамсфелда. Он скончался на 89-м году жизни в своем доме в Таосе, штат Нью-Мексико. Родственники покойного сообщили о его кончине в Twitter. Рамсфелд дважды возглавлял Министерство обороны США — при администрации Джеральда Форда в 70-е годы, а также в начале 2000-х в пору правления Джорджа Буша-младшего. Как раз тогда Соединенные Штаты вошли в Афганистан и Ирак после терактов 11 сентября. Дональд Рамсфелд по иронии судьбы стал двукратным политическим рекордсменом. В первый свой срок на посту главы военного ведомства он был самым молодым министром обороны в истории США, а после повторного назначения стал самым пожилым «ястребом» Пентагона.

Во Франции застрелили угрожавшего детям мужчину с ножом

Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфельда. События дня
pixabay.com  / 

Мужчину, угрожавшего детям ножом, застрелили в предместье Парижа. Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон. Злоумышленник угрожал, что использует в качестве живого щита детей. Они находились в соседнем развлекательном центре. Когда сотрудники службы железнодорожной безопасности попытались задержать возмутителя спокойствия, тот решил ретироваться, однако его догнали и открыли огонь на поражение. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия. Версия о теракте пока не озвучена. 

Болгария с 1 июля вводит новый порядок въезда в страну

Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфельда. События дня
pixabay.com  / sapviktor

Минздрав Болгарии с 1 июля вводит ограничение на въезд для граждан из стран с активным распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении минздрава республики. Разрешение на пересечение границы дают только гостям из государств зеленой и оранжевой зон по уровню заболеваемости ковида. На данный момент наша страна находится в оранжевой зоне, и, соответственно, россиян по прибытии в Болгарию ожидает выборочное тестирование. Авиасообщение между Болгарией и Россией было восстановлено 28 июня. 

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