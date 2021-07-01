Пентагон соболезнует в связи с кончиной Рамсфелда. События дня

Минобороны ФРГ выступило за диалог России и НАТО Диалог между Россией и НАТО по контролю над вооружением необходим для поддержания стратегической стабильности в мире. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Германия готова вернуться к такому взаимодействию, учитывая напряженную обстановку между Москвой и Североатлантическим альянсом. Министр также напомнила о важности сотрудничества в сфере вооружений. Реальность такого формата, по словам Крамп-Карренбауэр, доказал саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее в НАТО заявили, что не собираются уходить из Черного моря из-за ситуации с британским эсминцем Defender. Милитаристский блок намерен продолжать укреплять сотрудничество со своими партнерами в Черноморском регионе.

Глава Пентагона соболезнует в связи с кончиной Рамсфелда wikipedia.org / Tech. Sgt. Andy Dunaway Глава Пентагона Ллойд Остин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны США Дональда Рамсфелда. Он скончался на 89-м году жизни в своем доме в Таосе, штат Нью-Мексико. Родственники покойного сообщили о его кончине в Twitter. Рамсфелд дважды возглавлял Министерство обороны США — при администрации Джеральда Форда в 70-е годы, а также в начале 2000-х в пору правления Джорджа Буша-младшего. Как раз тогда Соединенные Штаты вошли в Афганистан и Ирак после терактов 11 сентября. Дональд Рамсфелд по иронии судьбы стал двукратным политическим рекордсменом. В первый свой срок на посту главы военного ведомства он был самым молодым министром обороны в истории США, а после повторного назначения стал самым пожилым «ястребом» Пентагона.

Во Франции застрелили угрожавшего детям мужчину с ножом pixabay.com / Мужчину, угрожавшего детям ножом, застрелили в предместье Парижа. Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон. Злоумышленник угрожал, что использует в качестве живого щита детей. Они находились в соседнем развлекательном центре. Когда сотрудники службы железнодорожной безопасности попытались задержать возмутителя спокойствия, тот решил ретироваться, однако его догнали и открыли огонь на поражение. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия. Версия о теракте пока не озвучена.