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Новак: акты правительства по социальной газификации примут в ближайшее время

  /   Обновлено: 01 июля 2021 08:19
Экономика
Новак: акты правительства по социальной газификации примут в ближайшее время
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Акты Правительства России, касающиеся социальной газификации, будут приняты в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак.

Услуги по проведению газа на участке и установке оборудования будут предоставляться россиянам по регулируемым ценам. Ответственность за проведение газа до начала участка будет полностью лежать на едином или региональном операторе. Услуга будет совершенно бесплатной. Гражданину придется заплатить лишь за проведение трубы непосредственно на участке и установку оборудования.

Россияне смогут получить услугу по установленным государством ставкам и выбрать из нескольких вариантов газоиспользующего оборудования. В числе последних представлены плиты, котлы и бойлеры разных производителей. Подать заявку на проведение газа можно через сайт, в офисе ГРО, через портал «Госуслуг» или в МФЦ.

В Екатеринбурге началась проверка после жалобы местной жительницы на отсутствие газа. О своей проблеме женщина рассказала во время прямой линии президенту России Владимиру Путину.

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новак правительство россии газификация
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