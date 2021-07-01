Домушники ограбили квартиры 22% россиян во время их нахождения в отпуске

Москва, 1 июля. Квартиры 22% россиян были взломаны и ограблены во время их нахождения в отпуске. Исследование на эту тему провела компания «Delta Системы безопасности».

Результаты опроса свидетельствуют, что 48% граждан никогда не были жертвами домушников во время отдыха. Еще 34% респондентов страдали от действий соседей в период длительного отсутствия. С незаконным проникновением сталкивались 17% россиян, меньший процент респондентов заявил о пожаре или утечке газа в квартире во время отпуска, передает РИА Новости.

Больше половины участников опроса просят знакомых приглядывать за их квартирой во время отсутствия. Чаще всего респонденты просят делать это несколько раз в неделю.

Аналитики ранее выяснили, что сотрудников чаще всего раздражает на работе. В большинстве случаев недовольство россиян связано с низкой зарплатой.