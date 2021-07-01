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Суд Лос-Анджелеса оставил певицу Бритни Спирс под опекой ее отца

  /   Обновлено: 01 июля 2021 07:50
Шоу-бизнес
Суд Лос-Анджелеса оставил певицу Бритни Спирс под опекой ее отца
Global Look Press  /  Pa/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 1 июля. Популярная американская певица Бритни Спирс не смогла добиться лишения ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна. Об этом сообщило издание Variety.

Адвокат Бритни Спирс подал несколько ходатайств в суд Лос-Анджелеса. Отец певицы, по настоянию юриста, больше не должен контролировать финансы знаменитости. В число опекунов было решено включить частную финансовую компанию, а полностью отстранять Джеймса Спирса от опекунства не стали.

Бритни Спирс выступила в суде с просьбой отменить опекунство над ней, которое длится около 13 лет. Юридически требование еще не оформлено. Исполнительницу хита Toxic признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками в 2008 году. Ее финансы и трастовый фонд контролируют отец и назначенный судом адвокат.

Американская певица Кристина Агилера решила поддержать Бритни Спирс в борьбе с принудительной опекой отца Джеймса Спирса. Артистка написала пост в социальной сети Instagram, где заявила о праве женщины распоряжаться своей жизнью.

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Бритни Спирс суд опека
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