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Инди-разработчик обвинил PlayStation в предвзятой политике продвижения игр
Технологии
Инди-разработчик обвинил PlayStation в предвзятой политике продвижения игр
pixabay.com

Тайбэй, 1 июля. Продвижение игры на платформе PlayStation Store обойдется разработчику в сумму не менее 25 тысяч долларов. Так считает сооснователь студии Neon Doctrine Иэн Гарнер.

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter. В нем Гарнер говорит о некой «Платформе Х», намекая на консоли семейства PlayStation от компании Sony. Разработчик описал все сложности, с которыми предстоит столкнуться авторам, желающим добавить игру в магазин.

Проект должна пройти жесткую проверку, однако для начала ее создатель должен создать трейлер для платформы. Затем ему предстоит завести блог, отправить несколько форм для соцсетей и совершить еще ряд кропотливых действий. Однако даже выполнение всех этих условий не гарантирует попадание продукта в магазин. Обойти препятствия можно, но для этого придется заплатить 25 тысяч долларов.

Студия GSC Game World ранее объявила дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз игры запланирован на 28 апреля 2022 года, а оформить предзаказ можно с 13 июня в Xbox Store.

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sony playstation консоль
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