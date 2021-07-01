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Си Цзиньпин заявил о невозможности порабощения Китая
Политика
Си Цзиньпин заявил о невозможности порабощения Китая
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 1 июля. Любой, кто попытается поработить Китай, «разобьет себе голову о стальную великую стену». Об этом заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Китайский народ никогда никого не угнетал и не порабощал за всю свою историю. Этого не будет и в будущем, заметил глава государства.

«Китайский народ — это народ, который отстаивает справедливость и не боится угроз и насилия. Китайская нация — это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе», — добавил Цзиньпин.

Россия и Китай ранее продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Соглашение между странами действует на протяжении 20-ти лет, в честь этого события лидеры двух государств провели закрытые переговоры.

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