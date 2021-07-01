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Нико Паркер станет одной из главных героинь в экранизации The Last of Us
Общество
Нико Паркер станет одной из главных героинь в экранизации The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Вашингтон, 1 июля. Актриса Нико Паркер, прославившаяся по экранизации мультфильма «Дамбо», исполнит роль дочери Джоэла предстоящем сериале по мотивам игры The Last of Us.

При этом экранное время героини остается в тайне. Однако поклонников игры оповестили, что в предстоящей премьере кинокартины роль самого отца девочки сыграет Педро Паскаль из американского сериала «Мандалорец». Кроме этого, перед зрителями в образе Элли предстанет актриса Белла Рази, а Томми исполнит Габриэль Луна.

Ранее стало известно, что актеру Мэттью МакКонахи предлагали главную роль в сериале The Last of Us. По данным Comic Book, также на это место рассматривался Махершала Али.

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сериал экранизация дамбо
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