Нико Паркер станет одной из главных героинь в экранизации The Last of Us

Вашингтон, 1 июля. Актриса Нико Паркер, прославившаяся по экранизации мультфильма «Дамбо», исполнит роль дочери Джоэла предстоящем сериале по мотивам игры The Last of Us.

При этом экранное время героини остается в тайне. Однако поклонников игры оповестили, что в предстоящей премьере кинокартины роль самого отца девочки сыграет Педро Паскаль из американского сериала «Мандалорец». Кроме этого, перед зрителями в образе Элли предстанет актриса Белла Рази, а Томми исполнит Габриэль Луна.

Ранее стало известно, что актеру Мэттью МакКонахи предлагали главную роль в сериале The Last of Us. По данным Comic Book, также на это место рассматривался Махершала Али.