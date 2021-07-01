Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 08:47
08:46
Россия
Ветераны локальных конфликтов расскажут о патриотизме и задачах современной армии
08:45
Армия
WP рассказала о строительстве более 100 шахт для баллистических ракет
08:42
Общество
Троллейбусное движение между Саратовом и Энгельсом начнется 2 июля
08:29
Общество
Власти Южно-Сахалинска установили контейнеры для раздельного сбора мусора
08:26
Общество
Синоптики предрекли засуху в Центральной России и Москве
08:21
Происшествия
Склад нелегальных фейерверков взорвался в Лос-Анджелесе
08:11
Политика
Страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за разного отношения к России
08:10
Происшествия
Шесть человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи
08:00
Политика
Анатолий Вассерман: «Но разведка доложила точно? Туман войны бывает и в мирное время»
08:00
Политика
Саймс предрек Вашингтону судьбу Древних Афин после слов Путина о крахе гегемонии США
Все новости

Юрист Зайцева предупредила о грядущих сложностях в получении займа
2038
Экономика
Юрист Зайцева предупредила о грядущих сложностях в получении займа
pixabay.com

Москва, 1 июля. Жителям России с июля станет сложнее оформлять кредитный займ. Причиной этому служит ужесточение требований от Центрального банка РФ.

Также, вероятно, вырастет ставка по льготной ипотеке, и завершится действие некоторых мер господдержки на время пандемии коронавирусной инфекции. Свою роль в этом сыграло и количество кредитов, которые оформляло население, так как россияне набирают кредиты быстрее, чем растут их доходы.

Вследствие этого Центробанк вынужден прибегнуть к ограничительным мерам в отношении выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Ранее Центральный Банк России рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов. Рекомендация касается физических лиц, малого и среднего бизнеса.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Юрист Зайцева предупредила о грядущих сложностях в получении займа
кредит юрист ужесточение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru