Юрист Зайцева предупредила о грядущих сложностях в получении займа

Москва, 1 июля. Жителям России с июля станет сложнее оформлять кредитный займ. Причиной этому служит ужесточение требований от Центрального банка РФ.

Также, вероятно, вырастет ставка по льготной ипотеке, и завершится действие некоторых мер господдержки на время пандемии коронавирусной инфекции. Свою роль в этом сыграло и количество кредитов, которые оформляло население, так как россияне набирают кредиты быстрее, чем растут их доходы.

Вследствие этого Центробанк вынужден прибегнуть к ограничительным мерам в отношении выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Ранее Центральный Банк России рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов. Рекомендация касается физических лиц, малого и среднего бизнеса.