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«Зенит» поборется с «Марселем» за аргентинского форварда Джованни Симеоне
Спорт
«Зенит» поборется с «Марселем» за аргентинского форварда Джованни Симеоне
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 1 июля. Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне может перейти в «Марсель» или «Зенит». Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своем портале.

Как отмечалось, французский клуб уже ведет переговоры с нападающим. Однако в своей обойме Симеоне хочет видеть и петербургский «Зенит».

Джованни Симеоне стал защищать цвета итальянского «Кальяри» после перехода из «Фиорентины» в 2019 году. За прошлый сезон аргентинец смог забить 6 голов и отдать 2 голевых паса за 33 сыгранных матча.

Состав «Зенита» также может пополнить нападающий олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо (Клаудио Родригес). Возможный переход бразильца может состояться в летнее трансферное окно.

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Зенит марсель фиорентина джованни симеоне
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