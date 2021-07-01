Российский ученый создал уникальный материал для защиты зданий от землетрясений

Москва, 1 июля. Ученый из Вятского государственного университета создал уникальный вязкоупругий материал, способный обеспечить дополнительную защиту зданий при землетрясении.

Заведующий кафедрой строительных конструкций и машин Вятского государственного университета Юрий Юркин смог создать вещество, которое соединило в себе жесткость, эластичность и высокий тангенс угла механических потерь. Основное отличие этого материала от зарубежных аналогов — способность к саморасширению.

Он уже успешно прошел испытания в Мадридском политехническом университете, сообщила пресс-служба вуза России. Работа ученого была высоко оценена испанскими экспертами.

Российские специалисты ранее придумали способ предотвращения наводнения. Они предлагают прогнозировать уровень воды в реках во время половодья.