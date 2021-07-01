Стала известна дата выхода сериала «Чепелвейт»

Москва, 1 июля. Канал Epix назвал дату премьерного показа мистического триллера «Чепелвейт» с Эдрианом Броуди и Эмили Хэмпшир в главных ролях. Увидеть картину можно будет в конце лета.

В основу сюжета лег рассказ Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». Действия разворачиваются в середине XIX века. Капитан после смерти супруги вместе с детьми переезжает в имение в маленьком городке. К ним устраивается работать гувернанткой писательница, которая помогает противостоять тьме.

Премьера состоится 22 августа. Режиссерами выступили Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин, Джефф Ренфро и Берр Стирс.

Летом стартовали съемки продолжения фильма из киновселенной Marvel «Черная пантера». Кинематографисты собрались в Атланте.