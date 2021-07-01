Украине указали на потерю морального превосходства

Киев, 1 июля. Страны Евросоюза пытаются наладить отношения с Россией, так как Украина потеряла свое моральное превосходство и перестала их интересовать.

Позиция Киева перестала быть четкой и однозначной, она больше не основывается на ценностях, заметила глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Украина лишилась своих позиций, которые имела с 2014 года, передает РИА Новости.

Именно из-за этого Евросоюз ведет переговоры с Россией насчет «Северного потока — 2». В сложившихся условиях Киеву необходима «реальная стратегия», которая обеспечит стране безопасность.

«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Бывший советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин ранее заверил, что смена власти в Германии не отразится на реализации «Северного потока — 2». Украина потерпит фиаско в ожидании помощи от «Зеленых».