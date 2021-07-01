Четверо взрослых и ребенок стали жертвами страшного ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 1 июля. Авария произошла в Сальском районе Ростовской области, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли пятеро, в числе которых четырехлетний ребенок, сообщили в ГИБДД РО.

ЧП случилось на трассе «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе. Водитель Фольцваген Поло пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся со следовавшим «по встречке» автомобилем ГАЗ-2713.

В результате ДТП на месте погибли пять человек, в числе которых четырехлетняя пассажирка Фольцваген Поло. По факту происшествия началась проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На днях страшная авария произошла на трассе М5 «Урал» под Пензой. В результате ДТП легковушку разорвало на части.