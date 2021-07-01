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Фильм «В поисках галактики» 1999 года адаптируют под сериал
Общество
Фильм «В поисках галактики» 1999 года адаптируют под сериал
Кадр из фильма В поисках Галактики

Москва, 1 июля. Зрителей ждет новый сериал, за основу которого будет взят фильм «В поисках галактики» 1999 года выхода. Его созданием займется автор комедии «Армагеддец» Саймон Пегг.

Изначально фильм «В поисках галактики» снимался в качестве пародии на франшизу «Звездный путь». Комедия вызвала большую популярность среди зрителей, однако так и не получила продолжения.

Вместе с Пеггом над сериалом будет работать Джорджия Притчетт, известная по «Наследникам». По неподтвержденной информации, в сериал могут пригласить актеров из оригинальной киноленты, включая Сигурни Уивер и Пола Шира.

Режиссер Стивен Содерберг ранее приступил в работе над продолжением фильма «Одиннадцать друзей Оушена». К съемкам новой части могут привлечь актеров из оригинальной киноленты.

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сериал пегг в поисках галактики
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