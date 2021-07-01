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Apple представила публичную бета-версию iOS 15
Технологии
Apple представила публичную бета-версию iOS 15
pixabay.com

Москва, 1 июля. Загрузить бета-версию iOS 15 от компании Apple могут все желающие. С ее помощью пользователи смогут ознакомиться с обновлением операционной системы.

Размер апдейта составляет порядка пяти гигабайт. Для его получения необходимо зайти на официальный сайт компании через браузер Safari и авторизоваться с помощью Apple ID. Представленная версия является незаконченной, в связи с чем пользователи могут столкнуться с недочетами при использовании.

Бета-версия iOS 15 совместима со iPhone шестой версии и старше. Официальный выход финальной версии обновления запланирован на осень текущего года.

Ранее китайский разработчик Shengqu Games и издательство Tencent представили трейлер мобильной игры Don’t Starve: Newhome. Насладиться новинкой пользователи гаджетов на Android и iOS смогут уже в этом году.

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