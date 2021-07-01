Жительница ХМАО набросилась на таксиста с оскорблениями и кулаками

Ханты-Мансийск, 1 июля. Женщина попыталась избить таксиста и всячески оскорбляла его во время поездки. Инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Водитель такси вез пассажирку, которая вела себя неадекватно. Долгое время мужчина пытался сохранять спокойствие и не отвечал на удары и обидные слова женщины. Затем терпение таксиста лопнуло, и он отказался вести пассажирку в место назначения.

«Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся. Отвезешь — и все, расходимся. Телефон свой убрал!» — начала кричать женщина.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Позднее местная жительница принесла извинения за свой поступок, однако не уточнила, что послужило началом конфликта.

В Екатеринбурге поездка на такси едва не стоила местной жительнице жизни. Водитель и женщина повздорили из-за способа оплаты, после чего мужчина начал угрожать пассажирке убийством.