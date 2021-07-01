Сбербанк и ЮMoney стали частью системы быстрых платежей по QR-коду

Москва, 1 июля. Сбербанк и его дочерняя компания ЮMoney присоединились к системе быстрой оплаты товаров и услуг по QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Начиная с июля банк начнет поэтапно масштабировать сервис на всех клиентов. По словам гендиректора сервиса ЮMoney Ивана Глазачева, компания также завершила присоединение к сервису и сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования сервиса.

Ранее аналитики службы Sber CIB заявили, что доллар США может вырасти в цене в ближайшее время. Специалисты считают, что валюта достигнет отметки 72,5 рубля.