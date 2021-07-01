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Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске

  /   Обновлено: 01 июля 2021 07:00
Общество
Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске
afspb.org.ru  /  Автомобильная Федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Омск, 1 июля. Власти Омска раскрыли детали торжественного открытия ралли «Шелковый путь». Для гостей гонок и ее участников выступит симфонический оркестр с рок-хитами.

Торжественная церемония состоится 1 июля на Соборной площади Омска. Посетить концерт могут все желающие бесплатно, но им необходимо соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии.

Омский симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева начнет выступать в 17:00. Музыканты исполнят хиты групп Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Metallica и AC/DC. В 19:00 зрителям представят участников гонки «Шелковый путь». Старт ралли запланирован на 2 июля с территории 242-го Учебного центра ВДВ.

В связи с проведением российского этапа «Шелкового пути» в Омске перекрыт ряд центральных улиц. Автомобилистам запретят парковаться на некоторых участках, отметили в Госавтоинспекции региона.

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ралли шелковый путь рок-музыка
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