Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске

Омск, 1 июля. Власти Омска раскрыли детали торжественного открытия ралли «Шелковый путь». Для гостей гонок и ее участников выступит симфонический оркестр с рок-хитами.

Торжественная церемония состоится 1 июля на Соборной площади Омска. Посетить концерт могут все желающие бесплатно, но им необходимо соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии.

Омский симфонический оркестр под руководством Дмитрия Васильева начнет выступать в 17:00. Музыканты исполнят хиты групп Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Metallica и AC/DC. В 19:00 зрителям представят участников гонки «Шелковый путь». Старт ралли запланирован на 2 июля с территории 242-го Учебного центра ВДВ.

В связи с проведением российского этапа «Шелкового пути» в Омске перекрыт ряд центральных улиц. Автомобилистам запретят парковаться на некоторых участках, отметили в Госавтоинспекции региона.