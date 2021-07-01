Число вакцинировавшихся от COVID-19 приморцев увеличилось вдвое за неделю

Владивосток, 1 июля. Темпы вакцинации от коронавируса в Приморье выросли практически вдвое за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Худченко на брифинге.

На данный момент привиться можно в 110 стационарных и 62 мобильных пунктах края. Всего этап иммунизации завершили практически 225 тысяч жителей Приморья.

«С прошлой недели в Приморье темп вакцинации вырос фактически в два раза. Если раньше мы прививали в день до двух тысяч человек, то сегодня на пункты обращается более пяти тысяч человек», — отметила Худченко.

Несмотря на резкий положительный рост среди привившихся, необходимо увеличить нынешний показатель до восьми тысяч вакцинированных в сутки. Это нужно для выполнения плана к началу осенне-зимнего эпидемиологического сезона.

Вакцинация на территории России остается добровольной. Об этом ранее также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.