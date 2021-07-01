Доходность российских регионов превысила расходы

Москва, 1 июля. Российские регионы по итогам первого полугодия текущего года зафиксировали превышение доходов над тратами. Об этом говорят данные портала Минфина «Электронный бюджет».

Самый большой убыток понесла республика Башкортостан. Дефицит этого региона составил 8,8 миллиарда рублей (8% доходов). На втором месте оказалась Якутия, которая «ушла в минус» на 8 миллиардов (6,6% доходов). Известно, что в сумме совокупный разрыв между доходами и расходами консолидированных бюджетов регионов, закончивших полугодие с дефицитом, составил 48 миллиардов рублей. При этом в период с января по июнь текущего года поступления во все субъекты превысили 6,9 триллиона рублей, а расходы составили 6,48 триллиона.

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