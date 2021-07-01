«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли

Тампа, 1 июля. «Тампа» на домашней площадке обыграла «Монреаль» со счетом 3:1 в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российские полевые игроки не отметились результативными действиями в этом матче. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 41 бросок.

Победители увеличили свое преимущество в серии до четырех побед (2-0). Третий матч пройдет 3 июля в Монреале. «Тампа» второй раз подряд выступает в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея.

Ранее НХЛ объявила нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова лучшим новичком сезона. Российский хоккеист в регулярном чемпионате смог отличиться 27 раз.