Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 07:13
07:08
Общество
Опрос: низкая зарплата раздражает 23% россиян
07:00
Общество
Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске
07:00
Шоу-бизнес
Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
06:51
Общество
Число вакцинировавшихся от COVID-19 приморцев увеличилось вдвое за неделю
06:49
Происшествия
Пожар дома в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован
06:48
Экономика
Доходность российских регионов превысила расходы
06:45
Спорт
«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
06:45
Общество
Автоэксперт Васильев перечислил способы экономии топлива в дальних поездках
06:44
Армия
Жалобы военных стали причиной остановки испытаний нового британского броневика
06:41
Политика
Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
Все новости

«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
Спорт
«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
Global Look Press  /  Mark LoMoglio/Icon Sportswire vi

Тампа, 1 июля. «Тампа» на домашней площадке обыграла «Монреаль» со счетом 3:1 в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российские полевые игроки не отметились результативными действиями в этом матче. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 41 бросок.

Победители увеличили свое преимущество в серии до четырех побед (2-0). Третий матч пройдет 3 июля в Монреале. «Тампа» второй раз подряд выступает в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея.

Ранее НХЛ объявила нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова лучшим новичком сезона. Российский хоккеист в регулярном чемпионате смог отличиться 27 раз.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
монреаль кубок стэнли тампа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru