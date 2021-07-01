Автоэксперт Васильев перечислил способы экономии топлива в дальних поездках

Москва, 1 июля. Иногда путешествовать проще и дешевле поездом и самолетом. Как снизить расходы на топливо тем, кто предпочитает ездить на автомобиле, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Способов сократить траты на бензин существует немного. Один из них, по словам Васильева, отказ от резких ускорений и торможений. Автоэксперт рекомендует аккуратно работать с педалью газа и не допускать амплитудного движения ноги, передает «Прайм».

Можно прибегнуть к хитрости и двигаться в так называемом «воздушном мешке» за легковым автомобилем, грузовиком или фурой. Этот способ снизит аэродинамические потери и расход топлива. В обычной жизни таким приемом пользоваться не стоит, предупредил Васильев.

Золотой серединой для оптимального расхода топлива является скорость 90-100 км в час. Если ускоряться, то затраты будут выше. Сэкономить можно, включая максимально высокую передачу на «механике». Для автоматической коробки передач подойдет экологический или зимний режим движения.

Согласно данным, полученным с 14 по 21 июня, цены на бензин России выросли на 0,1%. Этот показатель является минимальным с наступления летнего сезона, говорится в материалах Росстата.