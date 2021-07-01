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Жалобы военных стали причиной остановки испытаний нового британского броневика

  /   Обновлено: 01 июля 2021 06:44
Армия
Жалобы военных стали причиной остановки испытаний нового британского броневика
wikipedia.org  /  Panoha / CC BY-SA 3.0

Лондон, 1 июля. Экипажи броневиков Вооруженных сил Великобритании Ajax пожаловались на состояние здоровье и безопасность после испытаний боевой машины.

Оборонное ведомство страны начало проверку полученной информации. Расследование планируется завершить до конца июля, сообщает BBC.

По словам военнослужащих, бронетранспортеры не могут ехать быстрее 32 километров в час без риска для здоровья экипажа. У них после проведения испытаний были диагностированы отеки суставов. Помимо этого, военные жаловались на постоянный шум в ушах. Специалисты посчитали, что дефективная конструкция боевых машин могла стать причиной таких последствий.

Украина тоже старается не отставать и пытается создавать новые виды спецтехники и модернизировать уже имеющиеся. Однако не все идет гладко. Недавние испытания БТР-4 показали, что бронетранспортер не способен преодолевать водные препятствия без последствий.

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жалобы бронетранспортер дефект ajax
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