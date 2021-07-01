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Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
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Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
Политика
Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
wikipedia.org  /  Nicky Wilson/MOD

Москва, 1 июля. Запад должен услышать предупреждение президента России Владимира Путина и понять, что в случае вторжения Москва «будет топить». Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Путин во время прямой линии заметил, что время инцидента с британским эсминцем Defender в небе над Черным морем находился американский самолет-разведчик, который собирал данные о российских системах. Москва была к этому готова, НАТО не удалось «засветить» вооружение РФ, передает «Экономика сегодня».

«Западным партнерам надо еще раз внимательно проанализировать, что с ними будет, если подобные провокации продолжатся. Их будут топить залпом противокорабельных ракет. А последствия будет расхлебывать Борис Джонсон. Пусть объясняет женам и родным моряков, которые могут пострадать, какую цену и за чьи амбиции они заплатили», — отметил Коротченко.

НАТО ранее начал масштабные учения в Черном море с участием 32 государств. В акваторию также вошел американский иджис-эсминец DDG-71 Ross. Действия Альянса превращают район в поле боевых действий против России.

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Все новости / Политика / Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
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