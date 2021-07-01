Большинство жительниц России родили первого ребенка в 25 лет

Москва, 1 июля. Многие россиянки впервые стали матерями в 25 лет. Общее число рожденных в этом возрасте детей превышает 39 тысяч, передает Росстат.

Среди самых популярных возрастов для рождения первого ребенка назвали 24 года и 26 лет. На свет в этих категориях появилось 37,4 тысячи и 37,1 тысячи детей соответственно. Самым молодыми мамами стали 12-летние девушки. Одна женщина родила первенца в 59 лет, передает RT.

Второй ребенок чаще всего появлялся у 31-летних женщин, а третий и четвертый — у 33-летних россиянок. Последующих малышей рожали в 35 лет. Средний возраст женщин, в котором они вынашивают детей, увеличивается, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Будущие мамы с июля 2021 года смогут получать ежемесячные пособия, если они встали на учет в женской консультации в первые 12 недель беременности. Подобные выплаты распространяются на родителей-одиночек.